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Соловьёв LIVE. Византия. Последний подъём империи. XI век. АРМАГЕДДОНЫЧ 27.07.2021

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Соловьёв LIVE 27.07.2021. Византия. Последний подъём империи. XI век. АРМАГЕДДОНЫЧ
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Соловьёв LIVE - Византия. Последний подъём империи. XI век. АРМАГЕДДОНЫЧ (27 Июля 2021)

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Опубликовано: 27 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!

Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз продолжаем говорить о Византии - последний подъём империи, XI век.

 

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