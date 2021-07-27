Апокалипсис, Итуруп и углеродный налог ЕС в €1,1 млрд

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о возвращении графы «национальность» в паспорт гражданина России, визите премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина на Курилы, а также о продлении мирного договора с Китаем.

Смотрите онлайн Николай Стариков Национальность в паспорте, Курилы и мирный договор с Китаем (27 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.