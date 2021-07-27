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Время покажет (27 Июля 2021)

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Опубликовано: 27 Июля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске: 

- первые итоги Олимпиады, победы и скандалы;

- Владимир Жириновский предложил исключить Украину из ООН за притеснение русских и водную блокаду Крыма;

- Украина продолжает противостоять строительству «Северного потока-2»;

- на Украине продолжается борьба с русским языком.

 

Олимпиада отодвигает все мировые события на второй план, на российских спортсменов сегодня буквально пролился золотой дождь, на кадры радующихся наших девушек можно смотреть вечно. А вот победившему всех и вся пловцу Евгению Рылову не дали выйти на пьедестал в маске с нарисованным на ней котом. Парню стало очень обидно, ведь с ней он добыл эту победу, а сшила её как талисман Евгению его девушка.

 

Смотрите онлайн Время покажет (27 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Вася
27 Июля 2021, 21:38
Ты дура? Золотой дождь
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Вася
27 Июля 2021, 22:07
Сравните лицо Майкла и прилепина,,все понятно
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