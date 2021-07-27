В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

- первые итоги Олимпиады, победы и скандалы;

- Владимир Жириновский предложил исключить Украину из ООН за притеснение русских и водную блокаду Крыма;

- Украина продолжает противостоять строительству «Северного потока-2»;

- на Украине продолжается борьба с русским языком.

Олимпиада отодвигает все мировые события на второй план, на российских спортсменов сегодня буквально пролился золотой дождь, на кадры радующихся наших девушек можно смотреть вечно. А вот победившему всех и вся пловцу Евгению Рылову не дали выйти на пьедестал в маске с нарисованным на ней котом. Парню стало очень обидно, ведь с ней он добыл эту победу, а сшила её как талисман Евгению его девушка.

Смотрите онлайн Время покажет (27 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.