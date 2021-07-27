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Царьград. Главное. Важные изменения: что изменится в России с 1 августа 27.07.2021

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Царьград. Главное 27.07.2021. Важные изменения: что изменится в России с 1 августа
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Царьград. Главное - Важные изменения: что изменится в России с 1 августа (27 Июля 2021)

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Царьград. Главное
Царьград. Главное
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Опубликовано: 27 Июля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Последний месяц лета традиционно начинается с нововведений. Уже через неделю на жизни каждого из нас отразятся те или иные изменения и дополнения в законах. Например, денежный бонус ждёт работающих пенсионеров, за абонемент в спортзал можно получить налоговый вычет, а полисы ОСАГО будут продавать без техосмотра.

 

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