Царьград. Главное. Налог на богатство: появится ли в России прогрессивный НДФЛ на олигархов 21.07.2021

Последний месяц лета традиционно начинается с нововведений. Уже через неделю на жизни каждого из нас отразятся те или иные изменения и дополнения в законах. Например, денежный бонус ждёт работающих пенсионеров, за абонемент в спортзал можно получить налоговый вычет, а полисы ОСАГО будут продавать без техосмотра.

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