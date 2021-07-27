Царьград. Главное - Важные изменения: что изменится в России с 1 августа (27 Июля 2021)
Опубликовано: 27 Июля 2021
Ведущие: Юрий Пронько
Царьград. Главное. Глазьев ответил Набиуллиной: политика ЦБ нанесла огромный урон экономике России 26.07.2021
Царьград. Главное. Набиуллина наносит удар: ЦБ резко поднял ставку – что будет с доходами, рублем, экономикой 23.07.2021
Царьград. Главное. Англия отменила все ограничения из-за короновируса: победа здравого смысла или риск новой вспышки 22.07.2021
Царьград. Главное. Налог на богатство: появится ли в России прогрессивный НДФЛ на олигархов 21.07.2021
Еще
Последний месяц лета традиционно начинается с нововведений. Уже через неделю на жизни каждого из нас отразятся те или иные изменения и дополнения в законах. Например, денежный бонус ждёт работающих пенсионеров, за абонемент в спортзал можно получить налоговый вычет, а полисы ОСАГО будут продавать без техосмотра.
Смотрите онлайн Царьград. Главное Важные изменения: что изменится в России с 1 августа (27 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.