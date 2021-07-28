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Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Обыски у Доброхотова. Олимпийские успехи. Гамалея без ремонта 28.07.2021

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Утренний разворот 28.07.2021. Майерс и Нарышкин. Обыски у Доброхотова. Олимпийские успехи. Гамалея без ремонта
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Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Обыски у Доброхотова. Олимпийские успехи. Гамалея без ремонта (28 Июля 2021)

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Утренний разворот
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Опубликовано: 28 Июля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Алексей Нарышкин и Маша Майерс.

- Экономическая рубрика. Владимир Левченко, обозреватель "Эха Москвы"

- Обыски в квартире Романа Доброхотова могут быть связаны с делом о клевете на журналиста Макса Ван дер Верффа. Комментирует адвокат Сталина Гуревич

- Христо Грозев, руководитель отдела расследований Bellingcat

 

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