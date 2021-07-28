Утренний разворот. Утро с Баблоян и Курниковым. Варламов 23.07.2021

В эфире Алексей Нарышкин и Маша Майерс.

- Экономическая рубрика. Владимир Левченко, обозреватель "Эха Москвы"

- Обыски в квартире Романа Доброхотова могут быть связаны с делом о клевете на журналиста Макса Ван дер Верффа. Комментирует адвокат Сталина Гуревич

- Христо Грозев, руководитель отдела расследований Bellingcat

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