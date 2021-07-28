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Дмитрий Гордон. Нападение Путина в сентябре. Ущемление русского языка. Хабиб. Тупые бараны 28.07.2021

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Дмитрий Гордон 28.07.2021. Нападение Путина в сентябре. Ущемление русского языка. Хабиб. Тупые бараны
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Дмитрий Гордон - Нападение Путина в сентябре. Ущемление русского языка. Хабиб. Тупые бараны (28 Июля 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 28 Июля 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24".

 

- об интервью с Гиркиным и 57-ми вопросах от ГПУ в этом интервью 
- о крестном ходе в Киеве и вакцинации
- наступление на русский язык в Украине
- об обращении Гордона к Киркорову и о том, почему многих российских артистов не пускают в Украину
- нападение Путина в сентябре с севера Украины на Киев 
- Россия и талибы
- скандал с запретом Green Grey выступать на концерте ко Дню независимости
- о конце света
- украинская национальная идея
- о вербовке КГБ отъезжающих в Израиль евреев

 

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