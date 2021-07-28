Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24".

- об интервью с Гиркиным и 57-ми вопросах от ГПУ в этом интервью

- о крестном ходе в Киеве и вакцинации

- наступление на русский язык в Украине

- об обращении Гордона к Киркорову и о том, почему многих российских артистов не пускают в Украину

- нападение Путина в сентябре с севера Украины на Киев

- Россия и талибы

- скандал с запретом Green Grey выступать на концерте ко Дню независимости

- о конце света

- украинская национальная идея

- о вербовке КГБ отъезжающих в Израиль евреев

Смотрите онлайн Дмитрий Гордон Нападение Путина в сентябре. Ущемление русского языка. Хабиб. Тупые бараны (28 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.