Дмитрий Гордон - Нападение Путина в сентябре. Ущемление русского языка. Хабиб. Тупые бараны (28 Июля 2021)
Опубликовано: 28 Июля 2021
Ведущие: Дмитрий Гордон
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Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24".
- об интервью с Гиркиным и 57-ми вопросах от ГПУ в этом интервью
- о крестном ходе в Киеве и вакцинации
- наступление на русский язык в Украине
- об обращении Гордона к Киркорову и о том, почему многих российских артистов не пускают в Украину
- нападение Путина в сентябре с севера Украины на Киев
- Россия и талибы
- скандал с запретом Green Grey выступать на концерте ко Дню независимости
- о конце света
- украинская национальная идея
- о вербовке КГБ отъезжающих в Израиль евреев
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