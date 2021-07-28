Соловьёв LIVE - «Шавка Гусинского!» Багдасаров о «крыше» Венедиктова и сливах западным спецслужбам (28 Июля 2021)
Опубликовано: 28 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Любой бывший олигарх со связями в России, находясь за рубежом, является объектом для слежки иностранных спецслужб. А если этот олигарх мечтает вернуться на родину после революционных преобразований, то интересы его и спецслужб совпадают...
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