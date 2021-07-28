«Крестик снимите, вы его позорите!» Как моральные уроды устраивают фашизм на детской площадке

ВСУ обезглавлены. Сборная без родины. Сколько стоит жизнь туриста в Сочи? Михеев говорит

Любой бывший олигарх со связями в России, находясь за рубежом, является объектом для слежки иностранных спецслужб. А если этот олигарх мечтает вернуться на родину после революционных преобразований, то интересы его и спецслужб совпадают...

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