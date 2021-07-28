Соловьёв LIVE - «Взялись наконц-то!» Илиас Меркури про обыски у главреда The Insider* Романа Доброхотова (28 Июля 2021)
Опубликовано: 28 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Полицейские пришли с обыском к главному редактору издания The Insider* Роману Доброхотову. Об этом он сообщил в своем Twitter.
*По решению Минюста России, The Insider включен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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