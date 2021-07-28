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Политическая Россия. На Кавказе снова война. Что получит Россия за поддержку 28.07.2021

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Политическая Россия 28.07.2021. На Кавказе снова война. Что получит Россия за поддержку
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Политическая Россия - На Кавказе снова война. Что получит Россия за поддержку (28 Июля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 28 Июля 2021

В ночь на 28 июля на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка, в результате которой погибли не менее трех человек. Бои начались на границе между Гегаркуникской областью Армении и Кельбаджарским районом Азербайджана.

 

Министерство обороны Армении утверждает, что боевые действия начал Азербайджан, который «пытается улучшить свои позиции, создав благоприятные условия для продвижения». В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что атаку начали вооруженные силы Армении, которые «из стрелкового оружия и гранатометов подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии». 

 

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