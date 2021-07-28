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Дождь. Обыск у Романа Доброхотова: главное. Олег Навальный в суде по «санитарному делу». Лоукостеры S7 28.07.2021

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Телеканал Дождь 28.07.2021. Обыск у Романа Доброхотова: главное. Олег Навальный в суде по «санитарному делу». Лоукостеры S7
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Телеканал Дождь - Обыск у Романа Доброхотова: главное. Олег Навальный в суде по «санитарному делу». Лоукостеры S7 (28 Июля 2021)

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Опубликовано: 28 Июля 2021

Обыски у шеф-редактора The Insider* Романа Доброхотова могут проходить в рамках дела о клевете, которое завели по заявлению голландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. Об этом сообщило само издание. Адвокат Ван дер Верффа сообщил РИА Новости, что на Доброхотова завели дело о клевете.
Оно связывало Ван дер Верффа с российскими Минобороны и ГРУ — под данным The Insider*, он за деньги распространял информацию о сбитом в Донбассе пассажирском «Боинге».

 

S7 Group приняла решение о создании лоукостера. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила акционер S7 Group, глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева.

 

*По решению Минюста России, The Insider включен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента

 

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