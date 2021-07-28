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Соловьёв LIVE. Байдена прорвало! «Проблемы» Путина и старые нападки: что пытается скрыть президент США 28.07.2021

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Соловьёв LIVE 28.07.2021. Байдена прорвало! «Проблемы» Путина и старые нападки: что пытается скрыть президент США
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Соловьёв LIVE - Байдена прорвало! «Проблемы» Путина и старые нападки: что пытается скрыть президент США (28 Июля 2021)

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Опубликовано: 28 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Байден, обращаясь к сотрудникам национальной разведки, назвал Владимира Путина "личным другом". Гость – собственный корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов.

 

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