Соловьёв LIVE - Байдена прорвало! «Проблемы» Путина и старые нападки: что пытается скрыть президент США (28 Июля 2021)
Опубликовано: 28 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Байден, обращаясь к сотрудникам национальной разведки, назвал Владимира Путина "личным другом". Гость – собственный корреспондент ВГТРК в США Валентин Богданов.
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