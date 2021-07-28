Константин Сёмин - Кончились врачи. Тюркская армия. Ассанжа готовят. Галопом по Европам (28 Июля 2021)
Опубликовано: 28 Июля 2021
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В этом выпуске:
- Граждане только за июнь заняли более полутриллиона рублей;
- В России впервые с конца июня за сутки меньше 23 тысяч заболевших ковидом;
- Целый ряд регионов признаёт острую нехватку врачей;
- Молодёжь вместо вузов выбирает ПТУ;
- В штатах рост цен на жильё побил 30-летний рекорд;
- Турция и Азербайджан обсуждают создание совместной тюркской армии;
- Ассанжа лишили эквадорского гражданства.
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