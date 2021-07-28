Мы все в одной лодке. Письма

Острова и японцы, БАМ, да не вам, Волки и овцы. Галопом по Европам

В этом выпуске:

- Граждане только за июнь заняли более полутриллиона рублей;

- В России впервые с конца июня за сутки меньше 23 тысяч заболевших ковидом;

- Целый ряд регионов признаёт острую нехватку врачей;

- Молодёжь вместо вузов выбирает ПТУ;

- В штатах рост цен на жильё побил 30-летний рекорд;

- Турция и Азербайджан обсуждают создание совместной тюркской армии;

- Ассанжа лишили эквадорского гражданства.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Кончились врачи. Тюркская армия. Ассанжа готовят. Галопом по Европам (28 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.