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Константин Сёмин. Кончились врачи. Тюркская армия. Ассанжа готовят. Галопом по Европам 28.07.2021

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Константин Сёмин 28.07.2021. Кончились врачи. Тюркская армия. Ассанжа готовят. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Кончились врачи. Тюркская армия. Ассанжа готовят. Галопом по Европам (28 Июля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 28 Июля 2021

В этом выпуске:
- Граждане только за июнь заняли более полутриллиона рублей;
- В России впервые с конца июня за сутки меньше 23 тысяч заболевших ковидом;
- Целый ряд регионов признаёт острую нехватку врачей;
- Молодёжь вместо вузов выбирает ПТУ;
- В штатах рост цен на жильё побил 30-летний рекорд;
- Турция и Азербайджан обсуждают создание совместной тюркской армии;
- Ассанжа лишили эквадорского гражданства.

 

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