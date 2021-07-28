Кудрин признался в подрывной работе против рубля

На Кавказе снова война. Что получит Россия за поддержку

Очередное убийство с межнациональным колоритом совершил в России уроженец Азербайджана. 16-летний «иностранный специалист» сначала пытался отжать у русского парня смартфон, а когда увидел, что не вытягивает по физическим параметрам, ударил 19-летнего петербуржца ножом в сердце

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