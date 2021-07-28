Царьград. Главное - Откровения президента США: у Путина нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия – так ли это (28 Июля 2021)
Опубликовано: 28 Июля 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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У президента России есть «реальная проблема», заявил президент США. По мнению Д.Байдена, В.Путин «сидит на верхушке экономике, в которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего. Путин находится в большой беде». В Совете Федерации уже заявили, что слова американского президента - это попытка успокоить внутренних оппонентов, встревоженных российскими новинками в сфере высоких технологий и изменением позиции Вашингтона по «Северному потоку - 2».
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