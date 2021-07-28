Обыск у Доброхотова. Оппозицию не пускают на выборы. Переговоры России и США. Макаревич

Президент США Джо Байден провел встречу с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

Светлана Тихановская выступает за то, чтобы США сыграли роль посредника в возможных переговорах между властями в Минске и оппозицией. Также она призывает Вашингтон поддержать гражданское общество в Беларуси, которое подвергается репрессиям со стороны режима Лукашенко.

Утром 28 июля силовики пришли с обыском к шеф-редактору The Insider* Роману Доброхотову и в квартиру его родителей, где прописан журналист. После обыска Доброхотова увезли на допрос в полицию. Он остается в статусе свидетеля по уголовному делу о клевете.

*По решению Минюста России, The Insider включен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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