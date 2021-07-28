Гостем очередного выпуска программы «По-СтАриковски» стал политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Анатольевич Мартынов. Новая мировая реальность была для него прогнозируема и очевидна. В новом выпуске гость расскажет куда движется цивилизация, а также объяснит, почему уже больше полутора лет мир не может справиться с коронавирусом.

Смотрите онлайн Николай Стариков Новая реальность, вакцинация, QR-коды – что с этим делать (28 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.