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Полный контакт. Джо накормил Тихановскую. Зеленский создал Киевскую Украину. Военный блок Турции 29.07.2021

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Полный контакт с Владимиром Соловьевым 29.07.2021. Джо накормил Тихановскую. Зеленский создал Киевскую Украину. Военный блок Турции
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Полный контакт с Владимиром Соловьевым - Джо накормил Тихановскую. Зеленский создал Киевскую Украину. Военный блок Турции (29 Июля 2021)

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Опубликовано: 29 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Доброе утро!  Устанавливаем «Полный контакт»! Владимир Соловьёв и самые уважаемые эксперты страны на протяжении четырёх часов! Присоединяйтесь!

 

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым Джо накормил Тихановскую. Зеленский создал Киевскую Украину. Военный блок Турции (29 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 3
Елена
29 Июля 2021, 08:26
К вопросу о чмудаке из Лисичанска. ИМХО жест, имитирующий крестное знамение больше похож на символ SS - зигзаг двумя пальцами.
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larisa
29 Июля 2021, 09:38
КЕДМИ РЕСПЕКТ спасибо за эфир
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larisa
29 Июля 2021, 09:46
люблю слушать Баранца
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