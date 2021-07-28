На Кавказе снова война. Что получит Россия за поддержку

Глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что военные США отрабатывают на учениях сценарии помощи Украине в случае вторжения российских войск. Об этом он сообщил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым»

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