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Политическая Россия. Саакашвили готовит вторжение в Россию: Путин готовит новый галстук (Романов Роман) 28.07.2021

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Политическая Россия 28.07.2021. Саакашвили готовит вторжение в Россию: Путин готовит новый галстук (Романов Роман)
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Политическая Россия - Саакашвили готовит вторжение в Россию: Путин готовит новый галстук (Романов Роман) (28 Июля 2021)

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Опубликовано: 29 Июля 2021

Глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что военные США отрабатывают на учениях сценарии помощи Украине в случае вторжения российских войск. Об этом он сообщил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым»

 

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