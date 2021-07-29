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Дождь. Дело журналиста Романа Доброхотова. Олимпиада. Наука. Пожары на турецких курортах 29.07.2021

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Телеканал Дождь 29.07.2021. Дело журналиста Романа Доброхотова. Олимпиада. Наука. Пожары на турецких курортах
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Телеканал Дождь - Дело журналиста Романа Доброхотова. Олимпиада. Наука. Пожары на турецких курортах (29 Июля 2021)

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Опубликовано: 29 Июля 2021

Новости приходят и ночью, и ранним утром, пока вы еще спите. Чтобы вы ничего не пропустили, Дождь теперь пойдет и утром. В курс дела вас введут наши журналисты и приглашенные ведущие, которых, казалось бы, сложно представить себе в роли телевизионщиков. Смотрите включения корреспондентов, гостей эфира, дискуссии, анонсы дня грядущего и итоги дня ушедшего каждый день по будням с 8 до 11 утра — это будет «Утро на Дожде».

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Дело журналиста Романа Доброхотова. Олимпиада. Наука. Пожары на турецких курортах (29 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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