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Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Электронное голосование. Байден и Тихановская 29.07.2021

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Утренний разворот 29.07.2021. Майерс и Нарышкин. Электронное голосование. Байден и Тихановская
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Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Электронное голосование. Байден и Тихановская (29 Июля 2021)

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Опубликовано: 29 Июля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Алексей Нарышкин и Маша Майерс.

Спикеры и гости эфира:

Владимир Левченко, экономический обозреватель

В студии Алексей Алексеевич Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»

Живой гвоздь - Глеб Олегович Алейников, заместитель директора филиала РТРС «МРЦ»

 

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