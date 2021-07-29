Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Электронное голосование. Байден и Тихановская (29 Июля 2021)
Опубликовано: 29 Июля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Обыски у Доброхотова. Олимпийские успехи. Гамалея без ремонта 28.07.2021
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В эфире Алексей Нарышкин и Маша Майерс.
Спикеры и гости эфира:
Владимир Левченко, экономический обозреватель
В студии Алексей Алексеевич Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»
Живой гвоздь - Глеб Олегович Алейников, заместитель директора филиала РТРС «МРЦ»
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