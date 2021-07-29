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Дождь. Бывшая структура ЮКОСа выиграла международный суд. «Санитарное дело». Интервью «казанского стрелка» 29.07.2021

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Телеканал Дождь 29.07.2021. Бывшая структура ЮКОСа выиграла международный суд. «Санитарное дело». Интервью «казанского стрелка»
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Телеканал Дождь - Бывшая структура ЮКОСа выиграла международный суд. «Санитарное дело». Интервью «казанского стрелка» (29 Июля 2021)

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Опубликовано: 29 Июля 2021

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил бывшей структуре группы ЮКОС, компании Yukos Capital Sarl, компенсацию 5 миллиардов долларов, включая проценты и судебные издержки, по спору с Россией.
Арбитраж постановил, что Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах.

 

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