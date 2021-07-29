Обыск у Доброхотова. Оппозицию не пускают на выборы. Переговоры России и США. Макаревич

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил бывшей структуре группы ЮКОС, компании Yukos Capital Sarl, компенсацию 5 миллиардов долларов, включая проценты и судебные издержки, по спору с Россией.

Арбитраж постановил, что Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Бывшая структура ЮКОСа выиграла международный суд. «Санитарное дело». Интервью «казанского стрелка» (29 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.