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США сеют по всему миру новую идеологию - это трансгуманизм, пропаганда содомии, отрицание семейных ценностей, трансгендерство, бездетность, а одним словом - постхристианство. В чем их опасность и почему только Россия способна противостоять саморазрушению мира? - разбираются Анна Шафран и член-корреспондент Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков.

Смотрите онлайн Шафран Постхристианство атакует: сможет ли Россия спасти мир от самоуничтожения (29 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.