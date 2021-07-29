Соловьёв LIVE - Византия. Долгая агония и печальный конец. АРМАГЕДДОНЫЧ (29 Июля 2021)
Опубликовано: 29 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Народ воспитывают как стадо баранов»: Яков Кедми о новой системе образования и поколении Tik Tok
Еще
АРМАГЕДДОНЫЧ заступает на смену!
Целый час мыслей от Евгения Сатановского. В этот раз заканчиваем мини-цикл программ о Византии - долгая агония и печальный конец.
Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Византия. Долгая агония и печальный конец. АРМАГЕДДОНЫЧ (29 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.