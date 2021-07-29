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Царьград. Главное. В России ежегодно выбрасывают на свалку 17 млн тонн свежих продуктов: как остановить безумие 29.07.2021

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Царьград. Главное 29.07.2021. В России ежегодно выбрасывают на свалку 17 млн тонн свежих продуктов: как остановить безумие
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Царьград. Главное - В России ежегодно выбрасывают на свалку 17 млн тонн свежих продуктов: как остановить безумие (29 Июля 2021)

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Опубликовано: 29 Июля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

В России ежегодно выбрасывают на свалку около 17 млн тонн свежих продуктов на 1,5 трлн рублей. Из этого объема 45% приходится на фрукты и овощи, 30% — на продукты «ультрафреш» (мясо, рыба, птица), 25% на товары с коротким сроком годности — торты, молочка, мясные деликатесы, бакалея. Таковы данные рабочей группы рынка FoodNet Национальной технологической инициативы. Аналитики считают, что снизить количество производимых пищевых отходов в стране возможно. Однако для этого необходимы решительные меры. 

 

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