Царьград. Главное - В России ежегодно выбрасывают на свалку 17 млн тонн свежих продуктов: как остановить безумие (29 Июля 2021)
Опубликовано: 29 Июля 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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В России ежегодно выбрасывают на свалку около 17 млн тонн свежих продуктов на 1,5 трлн рублей. Из этого объема 45% приходится на фрукты и овощи, 30% — на продукты «ультрафреш» (мясо, рыба, птица), 25% на товары с коротким сроком годности — торты, молочка, мясные деликатесы, бакалея. Таковы данные рабочей группы рынка FoodNet Национальной технологической инициативы. Аналитики считают, что снизить количество производимых пищевых отходов в стране возможно. Однако для этого необходимы решительные меры.
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