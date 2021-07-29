Острова и японцы, БАМ, да не вам, Волки и овцы. Галопом по Европам

В этом выпуске:

- Российская экономика вернулась к допандемийному уровню, отчитались в Минэкономразвития;

- Антимонопольная служба начала проверки нефтетрейдеров;

- Минпромторг хочет возродить добычу редкоземельных металлов;

- Центробанк обнаружил в России 150 финансовых пирамид;

- Мосгортранс подал в суд на профсоюз работников общественного транспорта;

- В Нижнем Тагиле под угрозой банкротства одна из главных областных больниц;

- На армяно-азербайджанской границе снова обострение;

- Россия перебрасывает авиацию к афганской границе;

- Мьянма может стать очагом ковида, который распространится на всю Юго-Восточную Азию.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Страна пирамид. Редкие металлы. Конец перемирия. Галопом по Европам (29 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.