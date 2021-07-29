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Константин Сёмин. Страна пирамид. Редкие металлы. Конец перемирия. Галопом по Европам 29.07.2021

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Константин Сёмин 29.07.2021. Страна пирамид. Редкие металлы. Конец перемирия. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Страна пирамид. Редкие металлы. Конец перемирия. Галопом по Европам (29 Июля 2021)

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Константин Сёмин
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Опубликовано: 29 Июля 2021

В этом выпуске:
- Российская экономика вернулась к допандемийному уровню, отчитались в Минэкономразвития;
- Антимонопольная служба начала проверки нефтетрейдеров;
- Минпромторг хочет возродить добычу редкоземельных металлов;
- Центробанк обнаружил в России 150 финансовых пирамид;
- Мосгортранс подал в суд на профсоюз работников общественного транспорта;
- В Нижнем Тагиле под угрозой банкротства одна из главных областных больниц;
- На армяно-азербайджанской границе снова обострение;
- Россия перебрасывает авиацию к афганской границе;
- Мьянма может стать очагом ковида, который распространится на всю Юго-Восточную Азию.

 

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