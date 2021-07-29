Необучаемость – базовая характеристика свидомых русофобов, вне зависимости от того, верещат ли они на клятых москалей из Прибалтики, или с территории бывшей УССР. Тем веселее наблюдать, как одесский незалежник внезапно открыл для себя, что Россия, оказывается, не развалится через 2 недели, а реализует такие масштабные проекты, какие западным покровителям укров даже не снились

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