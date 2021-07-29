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Дождь. КПРФ против снятия Грудинина. Расследование команды Навального о Скабеевой и Попове. Турция в огне 29.07.2021

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Телеканал Дождь 29.07.2021. КПРФ против снятия Грудинина. Расследование команды Навального о Скабеевой и Попове. Турция в огне
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Телеканал Дождь - КПРФ против снятия Грудинина. Расследование команды Навального о Скабеевой и Попове. Турция в огне (29 Июля 2021)

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Опубликовано: 29 Июля 2021

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин сообщил, что планирует написать заявление о вступлении в ряды КПРФ. Этому решению способствовало исключение ЦИК его кандидатуры из федерального списка компартии на выборы в Госдуму.

 

Ведущие программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и Евгений Попов, который участвует в выборах в Госдуму от «Единой России», владеют в Москве недвижимостью, общая стоимость которой может составлять более 300 миллионов рублей. Об этом говорится в расследовании команды Алексея Навального.

 

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