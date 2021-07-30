Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Электронное голосование. Попов. Албуров (30 Июля 2021)
Опубликовано: 30 Июля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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В эфире Алексей Нарышкин и Маша Майерс.
Спикеры и гости эфира:
- Евгений Попов, журналист, ведущий программы «60 минут»
- Владимир Левченко, экономический обозреватель "Эха Москвы"
- Георгий Албуров, сотрудник отдела расследований Команды Навального
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