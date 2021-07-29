Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым (29 Июля 2021)
Опубликовано: 30 Июля 2021
Ведущие: Алексей Казаков
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Вован и Лексус превратились в Юлию Навальную и Леонида Волкова. Крымский вопрос: неожиданный ответ от саратовского коммуниста. Какую цену приходится платить голландцу Ван Дер Верфу за объективность в деле о сбитом "Боинге". В Петербурге накрыли врачей, которые помогали антипрививочникам получить заветный сертификат. Экс-мэр Иркутска хочет стать депутатом через песню.
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