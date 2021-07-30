В новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о том, как последовательно «прорубаются» окна Овертона в России и происходит стирание граней между добром и злом. Почему мы начали стесняться того, что может быть только предметом гордости? К чему приводят поэтапное и постепенное уничтожение нашей культуры и отказ от традиционных, общечеловеческих и сакральных ценностей? И где находится точка невозврата, откуда уже не будет пути назад? Эти и многие другие вопросы Никита Сергеевич поднимает в новом выпуске «БесогонТВ» под названием «Того ли мы стыдимся?».

Смотрите онлайн БесогонTV Того ли мы стыдимся (30 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.