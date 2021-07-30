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БесогонTV. Того ли мы стыдимся 30.07.2021

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БесогонTV - Того ли мы стыдимся (30 Июля 2021)

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Опубликовано: 30 Июля 2021

Ведущие: Никита Михалков

В новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о том, как последовательно «прорубаются» окна Овертона в России и происходит стирание граней между добром и злом. Почему мы начали стесняться того, что может быть только предметом гордости? К чему приводят поэтапное и постепенное уничтожение нашей культуры и отказ от традиционных, общечеловеческих и сакральных ценностей? И где находится точка невозврата, откуда уже не будет пути назад? Эти и многие другие вопросы Никита Сергеевич поднимает в новом выпуске «БесогонТВ» под названием «Того ли мы стыдимся?».

 

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