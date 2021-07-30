Фильм о прошлогодней операции украинских спецслужб против «вагнеровцев» никак не соберётся выпустить русофобская медиа-помойка Bellingcat. Как раскопали наши коллеги из РИА ФАН, причина этого заключается в том, что сняты 2 версии упомянутого фильма. Первая выстроена так, чтобы подчеркнуть профессионализм цеевропейских спецслужбистов и их западных кураторов. А вторая – так, чтобы нанести удар по команде Зеленского, выставив напоказ её коррумпированность и недееспособность

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