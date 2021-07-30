Телеканал Дождь - Собянин отменил перчаточный режим в Москве. Лукашенко допустил ввод российских войск. Штамм «дельта» (30 Июля 2021)
Опубликовано: 30 Июля 2021
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Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим, который действовал больше года.
Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась: благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в республике Вооруженные силы РФ, если это будет нужно для безопасности Союзного государства.
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