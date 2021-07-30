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Вакцинация. Лукашенко и белорусские спортсмены. Чичваркин. Галямина. Ривина и Дзядко

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим, который действовал больше года.

Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась: благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в республике Вооруженные силы РФ, если это будет нужно для безопасности Союзного государства.

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