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Дождь. Собянин отменил перчаточный режим в Москве. Лукашенко допустил ввод российских войск. Штамм «дельта» 30.07.2021

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Телеканал Дождь 30.07.2021. Собянин отменил перчаточный режим в Москве. Лукашенко допустил ввод российских войск. Штамм «дельта»
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Телеканал Дождь - Собянин отменил перчаточный режим в Москве. Лукашенко допустил ввод российских войск. Штамм «дельта» (30 Июля 2021)

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Опубликовано: 30 Июля 2021

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил перчаточный режим, который действовал больше года.
Последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась: благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев COVID-19 снизилось в 2,2 раза. 

 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в республике Вооруженные силы РФ, если это будет нужно для безопасности Союзного государства.

 

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