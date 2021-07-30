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Константин Сёмин. Болгарские перцы. Письма 30.07.2021

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Константин Сёмин 30.07.2021. Болгарские перцы. Письма
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Константин Сёмин - Болгарские перцы. Письма (30 Июля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 30 Июля 2021

Я решил написать вам после того, как увидел церемонию, посвященную Испанской голубой дивизии после ареста Пабло Хасселя. К сожалению, я должен вам сказать, что подобное происходит и в Болгарии. Каждый год в феврале проводится "траурное шествие" по случаю убийства лидера фашистской организации "Союз болгарских национальных легионов" генерала Христо Лукова.

 

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