Острова и японцы, БАМ, да не вам, Волки и овцы. Галопом по Европам

Я решил написать вам после того, как увидел церемонию, посвященную Испанской голубой дивизии после ареста Пабло Хасселя. К сожалению, я должен вам сказать, что подобное происходит и в Болгарии. Каждый год в феврале проводится "траурное шествие" по случаю убийства лидера фашистской организации "Союз болгарских национальных легионов" генерала Христо Лукова.

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