Николай Стариков - Эпоха перемен, противостояние России и Запада (30 Июля 2021)
Опубликовано: 30 Июля 2021
Ведущие: Николай Стариков
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В Феодосии состоялась презентация книги «Россия. Крым. История». Это уже второе переиздание книги, предисловие к которой написал Александр Андреевич Проханов.
Презентация и очередное появление нашей книги стали поводом для приглашения в эфир «Полезного радио» в Феодосии.
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