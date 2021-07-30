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Новая реальность, вакцинация, QR-коды – что с этим делать

В Феодосии состоялась презентация книги «Россия. Крым. История». Это уже второе переиздание книги, предисловие к которой написал Александр Андреевич Проханов.

Презентация и очередное появление нашей книги стали поводом для приглашения в эфир «Полезного радио» в Феодосии.

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