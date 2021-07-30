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Николай Стариков. Эпоха перемен, противостояние России и Запада 30.07.2021

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Николай Стариков 30.07.2021. Эпоха перемен, противостояние России и Запада
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Николай Стариков - Эпоха перемен, противостояние России и Запада (30 Июля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 30 Июля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В Феодосии состоялась презентация книги «Россия. Крым. История». Это уже второе переиздание книги, предисловие к которой написал Александр Андреевич Проханов. 
Презентация и очередное появление нашей книги стали поводом для приглашения в эфир «Полезного радио» в Феодосии.

 

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