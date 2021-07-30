Умение достойно проигрывать, с честью принимать поражение есть далеко не у всех спортсменов, участвующих в нынешней японской Олимпиаде. Как только российский пловец заработал золотую медаль в своей дисциплине, американцы начали нелестно высказываться о нём. По мнению эксперта из США, это их право на своё личное мнение, ведь Россия совершила преступление и наказание должно было последовать. То бишь выступать без флага и гимна, это ещё мягко отделались.

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