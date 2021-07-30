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Время покажет 30.07.2021
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Время покажет (30 Июля 2021)

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Опубликовано: 30 Июля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Умение достойно проигрывать, с честью принимать поражение есть далеко не у всех спортсменов, участвующих в нынешней японской Олимпиаде. Как только российский пловец заработал золотую медаль в своей дисциплине, американцы начали нелестно высказываться о нём. По мнению эксперта из США, это их право на своё личное мнение, ведь Россия совершила преступление и наказание должно было последовать. То бишь выступать без флага и гимна, это ещё мягко отделались.

 

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