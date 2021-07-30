КПРФ против снятия Грудинина. Расследование команды Навального о Скабеевой и Попове. Турция в огне

Каждую пятницу Михаил Фишман представляет свое видение прошедшей недели. Вместе с главными героями и аналитиками Фишман пытается разобраться, что значат и куда приведут основные события и решения предыдущих 7 дней. И так далее с Михаилом Фишманом — это дебаты и расследования, авторское мнение и сухая аналитика.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Выборы без Грудинина. Власть против интернета. Журналисты-иноагенты (30 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.