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Свобода слова Савика Шустера. Зеленский vs коррупция: важнее за год 30.07.2021

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Свобода слова Савика Шустера 30.07.2021. Зеленский vs коррупция: важнее за год
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Свобода слова Савика Шустера - Зеленский vs коррупция: важнее за год (30 Июля 2021)

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Свобода слова Савика Шустера
Свобода слова Савика Шустера
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Опубликовано: 30 Июля 2021

При любой власти тема коррупции в Украине является одной из самых общих. Представители действующей власти обвиняют в коррупции предшественников. Оппозиция обвиняет действующую власть. А вот как эту тему обсуждали в эфирах «Свободы слова Савика Шустера» гости студии: Саакашвили, Юлия Тимошенко, Давид Арахамия, Алексей Гончаренко, Михаил Федоров, Дмитрий Гордон и другие.

 

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