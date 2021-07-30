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При любой власти тема коррупции в Украине является одной из самых общих. Представители действующей власти обвиняют в коррупции предшественников. Оппозиция обвиняет действующую власть. А вот как эту тему обсуждали в эфирах «Свободы слова Савика Шустера» гости студии: Саакашвили, Юлия Тимошенко, Давид Арахамия, Алексей Гончаренко, Михаил Федоров, Дмитрий Гордон и другие.

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