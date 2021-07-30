Соловьёв LIVE - Возьмутся ли за «Эхо Москвы» и Дождь? Восстановлению Османской империи быть? СМЕРШ (30 Июля 2021)
Опубликовано: 30 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:
- Разгром иноагентов: возьмутся ли за «Эхо Москвы» и Дождь?
- Турция: восстановление Османской империи?
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