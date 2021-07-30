Это позор: Байден прокатил Зеленского и накормил Тихановскую печеньками

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

- Разгром иноагентов: возьмутся ли за «Эхо Москвы» и Дождь?

- Турция: восстановление Османской империи?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Возьмутся ли за «Эхо Москвы» и Дождь? Восстановлению Османской империи быть? СМЕРШ (30 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.