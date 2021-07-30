Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Соловьёв LIVE. Возьмутся ли за «Эхо Москвы» и Дождь? Восстановлению Османской империи быть? СМЕРШ 30.07.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Соловьёв LIVE
  4. 1
Соловьёв LIVE 30.07.2021. Возьмутся ли за «Эхо Москвы» и Дождь? Восстановлению Османской империи быть? СМЕРШ
30.07.2021 30.07.2021 29.07.2021 29.07.2021 29.07.2021 29.07.2021 28.07.2021 28.07.2021 28.07.2021 28.07.2021
Еще

Соловьёв LIVE - Возьмутся ли за «Эхо Москвы» и Дождь? Восстановлению Османской империи быть? СМЕРШ (30 Июля 2021)

419 просмотров
8
0
Поделиться
1
Соловьёв LIVE
Соловьёв LIVE
Подписаться

Опубликовано: 30 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня: 

- Разгром иноагентов: возьмутся ли за «Эхо Москвы» и Дождь? 
- Турция: восстановление Османской империи?

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Возьмутся ли за «Эхо Москвы» и Дождь? Восстановлению Османской империи быть? СМЕРШ (30 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Галина
30 Июля 2021, 22:08
Кто же крышует так жестко Эхо? Неужели нельзя выявить? Это же предательство. И без наказания. Надо вычищать эту нечисть.
Ответить
Голосуйте:
-
0
Новый ФОРУМ

Новые видео

Политическая Россия. Польша призналась, что пыталась уничтожить Северный поток-2 30.07.2021Сенат. Итоги весенней сессии, приоритеты работы Совфеда на осень 30.07.2021Соловьёв LIVE. Возьмутся ли за «Эхо Москвы» и Дождь? Восстановлению Османской империи быть? СМЕРШ 30.07.2021Свобода слова Савика Шустера. Зеленский vs коррупция: важнее за год 30.07.2021Дождь. Выборы без Грудинина. Власть против интернета. Журналисты-иноагенты 30.07.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "ПРОТИСТОЯННЯ" 30.07.2021Время покажет 30.07.2021Особое мнение. Демьян Кудрявцев 30.07.2021Стратегия с Анной Шафран 30.07.2021НАШ. Пятница. Вечер. Крымская платформа. Нормандский формат. заседание СНБО 30.07.2021Николай Стариков. Эпоха перемен, противостояние России и Запада 30.07.2021Константин Сёмин. Болгарские перцы. Письма 30.07.202160 минут. Вечерний спецвыпуск 30.07.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "АРГУМЕНТ" 30.07.2021Особое мнение. Николай Сванидзе 30.07.2021

Все ток-шоу