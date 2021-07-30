Сенат с Юрием Богдановым - Итоги весенней сессии, приоритеты работы Совфеда на осень (30 Июля 2021)
Опубликовано: 30 Июля 2021
Ведущие: Юрий Богданов
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Каких успехов удалось достичь Верхней палате парламента на международном направлении, каковы приоритеты на осеннюю сессию, с какими вызовами столкнулась система образования за время пандемии, какие возможности предоставляет портал "Работа в России"? Эти и другие темы обсудили сенаторы Константин Косачев, Лилия Гумерова, Инна Святенко и Ирина Рукавишникова, а также зампред Совфеда Галина Карелова.
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