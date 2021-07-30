Каких успехов удалось достичь Верхней палате парламента на международном направлении, каковы приоритеты на осеннюю сессию, с какими вызовами столкнулась система образования за время пандемии, какие возможности предоставляет портал "Работа в России"? Эти и другие темы обсудили сенаторы Константин Косачев, Лилия Гумерова, Инна Святенко и Ирина Рукавишникова, а также зампред Совфеда Галина Карелова.

Смотрите онлайн Сенат с Юрием Богдановым Итоги весенней сессии, приоритеты работы Совфеда на осень (30 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.