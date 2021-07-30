Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Сенат. Итоги весенней сессии, приоритеты работы Совфеда на осень 30.07.2021

  1. Главная
  2. Россия 24
  3. Сенат
Сенат с Юрием Богдановым 30.07.2021. Итоги весенней сессии, приоритеты работы Совфеда на осень
30.07.2021 23.07.2021 16.07.2021 09.07.2021 02.07.2021 25.06.2021 18.06.2021 11.06.2021 04.06.2021 28.05.2021
Еще

Сенат с Юрием Богдановым - Итоги весенней сессии, приоритеты работы Совфеда на осень (30 Июля 2021)

9 просмотров
1
0
Поделиться
Сенат
Сенат
Подписаться

Опубликовано: 30 Июля 2021

Ведущие: Юрий Богданов

Каких успехов удалось достичь Верхней палате парламента на международном направлении, каковы приоритеты на осеннюю сессию, с какими вызовами столкнулась система образования за время пандемии, какие возможности предоставляет портал "Работа в России"? Эти и другие темы обсудили сенаторы Константин Косачев, Лилия Гумерова, Инна Святенко и Ирина Рукавишникова, а также зампред Совфеда Галина Карелова.

 

Смотрите онлайн Сенат с Юрием Богдановым Итоги весенней сессии, приоритеты работы Совфеда на осень (30 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Политическая Россия. Польша призналась, что пыталась уничтожить Северный поток-2 30.07.2021Сенат. Итоги весенней сессии, приоритеты работы Совфеда на осень 30.07.2021Соловьёв LIVE. Возьмутся ли за «Эхо Москвы» и Дождь? Восстановлению Османской империи быть? СМЕРШ 30.07.2021Свобода слова Савика Шустера. Зеленский vs коррупция: важнее за год 30.07.2021Дождь. Выборы без Грудинина. Власть против интернета. Журналисты-иноагенты 30.07.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "ПРОТИСТОЯННЯ" 30.07.2021Время покажет 30.07.2021Особое мнение. Демьян Кудрявцев 30.07.2021Стратегия с Анной Шафран 30.07.2021НАШ. Пятница. Вечер. Крымская платформа. Нормандский формат. заседание СНБО 30.07.2021Николай Стариков. Эпоха перемен, противостояние России и Запада 30.07.2021Константин Сёмин. Болгарские перцы. Письма 30.07.202160 минут. Вечерний спецвыпуск 30.07.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "АРГУМЕНТ" 30.07.2021Особое мнение. Николай Сванидзе 30.07.2021

Все ток-шоу