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Международное обозрение. Второй год пандемии и передний край мировой политики 30.07.2021

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Международное обозрение 30.07.2021. Второй год пандемии и передний край мировой политики
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Международное обозрение - Второй год пандемии и передний край мировой политики (30 Июля 2021)

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Международное обозрение
Международное обозрение
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Опубликовано: 31 Июля 2021

Ведущие: Евгений Примаков

Человечество привыкло к жизни в условиях пандемии и почти потеряло веру в то, что все вернется к тому, как было. Экономика: разрыв развивающихся стран со странами развитыми только увеличивается. Выход из кризиса только начинается. Китай, Россия и США находятся на передовой, и этот треугольник во многом определяет мировую политику. Однако треугольник этот равнобедренный и несбалансированный.

 

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