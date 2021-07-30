Человечество привыкло к жизни в условиях пандемии и почти потеряло веру в то, что все вернется к тому, как было. Экономика: разрыв развивающихся стран со странами развитыми только увеличивается. Выход из кризиса только начинается. Китай, Россия и США находятся на передовой, и этот треугольник во многом определяет мировую политику. Однако треугольник этот равнобедренный и несбалансированный.

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