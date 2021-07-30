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Вести в 20:00 30.07.2021

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Вести в 20:00 30.07.2021
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Вести в 20:00 (30 Июля 2021)

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Вести в 20:00
Вести в 20:00
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Опубликовано: 31 Июля 2021

Впервые в истории СССР и России: победа Евгения Рылова и 6 новых медалей. "Россия – страна возможностей": президент определил основные задачи проекта. Турция продолжает гореть. В Индии гигантский оползень сошел вместе с дорогой. В Москве отменили перчаточный режим. "ЭпиВакКорону" теперь делают и в Подмосковье. Модуль "Наука" неожиданно развернул МКС. В Северодвинске на воду спущена подлодка.

 

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