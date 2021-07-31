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О массовой драке в Симферополе сообщило информационное агентство «Крыминформ». По информации агентства, конфликт произошел на перекрестке улиц Пушкина и Горького между жителями Чечни, приехавшими в Крым, и местными жителями.

На кадрах, опубликованных информагентством, видно, как один мужчина ударил другого, после чего тот упал на землю, на месте происшествия были люди в полицейской форме и в форме Росгвардии. Часть сотрудников правоохранительных органов, которые присутствовали при инциденте, начали оказывать помощь упавшему мужчине, а остальные попытались задержать молодого человека, нанесшего удар, при этом его спутники мешали правоохранителям.

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