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В Москве, Перми и Барнауле задержали 12 нацболов из-за акции за честные выборы, которую они планировали провести 31 июля.

В телеграм-канале «Прямое действие» сообщается, что активисты незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» устроили акцию у здания Минюста в Москве. Нацболы Михаил Галяшкин и Михаил Боровски приковали себя наручниками к зданию министерства. Вскоре их задержали.

Сайт расследовательского медиацентра «Досье» заблокирован Роскомнадзором по решению Таганского суда.

«Никаких требований или уведомлений нам не присылали, поэтому формальную причину блокировки мы не знаем», — сообщается в Telegram-канале «Досье» 30 июля.

Главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, который неожиданно решил выдвигаться в депутаты Госдумы, рассказал, что президент Владимир Путин попросил его поучаствовать в «перезагрузке системы здравоохранения».

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Всероссийская акция нацболов. Блокировка сайта «Досье». «Перезагрузка» системы здравоохранения (31 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.