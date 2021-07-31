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Дождь. Всероссийская акция нацболов. Блокировка сайта «Досье». «Перезагрузка» системы здравоохранения 31.07.2021

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Телеканал Дождь 31.07.2021. Всероссийская акция нацболов. Блокировка сайта «Досье». «Перезагрузка» системы здравоохранения
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Телеканал Дождь - Всероссийская акция нацболов. Блокировка сайта «Досье». «Перезагрузка» системы здравоохранения (31 Июля 2021)

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Опубликовано: 31 Июля 2021

В Москве, Перми и Барнауле задержали 12 нацболов из-за акции за честные выборы, которую они планировали провести 31 июля.
В телеграм-канале «Прямое действие» сообщается, что активисты незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» устроили акцию у здания Минюста в Москве. Нацболы Михаил Галяшкин и Михаил Боровски приковали себя наручниками к зданию министерства. Вскоре их задержали.

Сайт расследовательского медиацентра «Досье» заблокирован Роскомнадзором по решению Таганского суда.
«Никаких требований или уведомлений нам не присылали, поэтому формальную причину блокировки мы не знаем», — сообщается в Telegram-канале «Досье» 30 июля.

Главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, который неожиданно решил выдвигаться в депутаты Госдумы, рассказал, что президент Владимир Путин попросил его поучаствовать в «перезагрузке системы здравоохранения». 

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Всероссийская акция нацболов. Блокировка сайта «Досье». «Перезагрузка» системы здравоохранения (31 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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