Политическая Россия - Банда таджиков за убийство русского получила мизерные сроки (Руслан Осташко) (31 Июля 2021)
Опубликовано: 31 Июля 2021
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Возмущение мягкостью приговора по делу об убийстве жителя Москвы Сергея Чуева выражают многие наши сограждане. Шестеро этнических таджиков, забивших насмерть русского, получили мизерные сроки – меньше, чем российское правосудие даёт за угрозы в интернете
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