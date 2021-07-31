Возмущение мягкостью приговора по делу об убийстве жителя Москвы Сергея Чуева выражают многие наши сограждане. Шестеро этнических таджиков, забивших насмерть русского, получили мизерные сроки – меньше, чем российское правосудие даёт за угрозы в интернете

Смотрите онлайн Политическая Россия Банда таджиков за убийство русского получила мизерные сроки (Руслан Осташко) (31 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.