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Дождь. Ходорковский о давлении на журналистов. Коронавирус. Турция горит 31.07.2021

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Телеканал Дождь 31.07.2021. Ходорковский о давлении на журналистов. Коронавирус. Турция горит
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Телеканал Дождь - Ходорковский о давлении на журналистов. Коронавирус. Турция горит (31 Июля 2021)

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Опубликовано: 31 Июля 2021

Сторонники партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» устроили сразу несколько несанкционированных акций протеста в Москве, Перми и Барнауле в связи с отказом Минюста регистрировать партию. Нацболы Михаил Галяшкин и Михаил Боровски приковали себя наручниками к зданию Минюста в Москве. Вскоре они были задержаны. Также силовики задержали троих активистов, которые стояли на «Площади советов» в Барнауле с баннером, на котором была надпись «Есть такая партия». А в Перми в числе задержанных оказались несовершеннолетние.


Сегодня исполняется 3 года со дня гибели российских журналистов в  Центральноафриканской республике. Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев приехали в ЦАР для съемок фильма о наемниках из ЧВК «Вагнер», которые, по некоторым данным, работают в стране. Это дело до сих пор не раскрыто. 

 

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