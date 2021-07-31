Сторонники партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» устроили сразу несколько несанкционированных акций протеста в Москве, Перми и Барнауле в связи с отказом Минюста регистрировать партию. Нацболы Михаил Галяшкин и Михаил Боровски приковали себя наручниками к зданию Минюста в Москве. Вскоре они были задержаны. Также силовики задержали троих активистов, которые стояли на «Площади советов» в Барнауле с баннером, на котором была надпись «Есть такая партия». А в Перми в числе задержанных оказались несовершеннолетние.



Сегодня исполняется 3 года со дня гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике. Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев приехали в ЦАР для съемок фильма о наемниках из ЧВК «Вагнер», которые, по некоторым данным, работают в стране. Это дело до сих пор не раскрыто.

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