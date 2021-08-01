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Политическая Россия. Если Армения хочет помощи от России, ей нужно стать не просто партнером 01.08.2021

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Политическая Россия 01.08.2021. Если Армения хочет помощи от России, ей нужно стать не просто партнером
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Политическая Россия - Если Армения хочет помощи от России, ей нужно стать не просто партнером (1 Августа 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 1 Августа 2021

Наш заместитель главного редактора Борис съездил в Армению с лекцией по приглашению канала Sputnik Армения. В этом выпуске он делится своими впечатлениями от поездки, в которой его многое приятно удивило, и политическими наблюдениями.

 

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