Наш заместитель главного редактора Борис съездил в Армению с лекцией по приглашению канала Sputnik Армения. В этом выпуске он делится своими впечатлениями от поездки, в которой его многое приятно удивило, и политическими наблюдениями.

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