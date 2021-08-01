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Время в 21:00 01.08.2021

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Время в 21:00 01.08.2021
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Время в 21:00 (1 Августа 2021)

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Время в 21:00
Время в 21:00
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Опубликовано: 1 Августа 2021

За неделю волонтеры ОНФ провели более тысячи рейдов по рынкам и торговым сетям, цена борщевого набора еще недавно била рекорды, а теперь пошла на убыль. Пути решения проблемы на прошлой неделе обсуждались на совещании у президента, где единороссы внесли свои предложения, некоторые из них уже в работе. Предложения по контролю над ценами и вопросы благосостояния от жителей страны поступают регулярно в народную программу партии, стать соавтором которой может каждый.

 

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