Политическая Россия - Киргизов и таджиков выдворяют, а азербайджанцев - нет. ПОЧЕМУ (1 Августа 2021)
Опубликовано: 1 Августа 2021
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Возмущение отсутствием реакции властей Новосибирска на поведение азербайджанцев высказал глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. Сотрудник МВД сравнил реакцию на массовую драку мигрантов в столице, и на события вокруг дела инспектора ДПС Александра Гусева, и констатировал: когда речь заходит об азербайджанцах, то власти не усердствуют
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