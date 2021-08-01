Если Армения хочет помощи от России, ей нужно стать не просто партнером

Возмущение отсутствием реакции властей Новосибирска на поведение азербайджанцев высказал глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. Сотрудник МВД сравнил реакцию на массовую драку мигрантов в столице, и на события вокруг дела инспектора ДПС Александра Гусева, и констатировал: когда речь заходит об азербайджанцах, то власти не усердствуют

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