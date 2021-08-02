Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Формула смысла 02.08.2021

  1. Главная
  2. Вести FM
  3. Формула смысла
Формула смысла с Дмитрием Куликовым 02.08.2021
02.08.2021 30.07.2021 26.07.2021 23.07.2021 19.07.2021 16.07.2021 12.07.2021 25.06.2021 21.06.2021 18.06.2021
Еще

Формула смысла с Дмитрием Куликовым (2 Августа 2021)

72 просмотра
1
0
Поделиться
Формула смысла
Формула смысла
Подписаться

Опубликовано: 2 Августа 2021

Ведущие: Ольга Подолян, Дмитрий Куликов

Мир сошел с ума? Возможно... Но даже самым безумным событиям и явлениям найдётся разумное объяснение. Смысл есть, его не может не быть. Новое прочтение знакомых сюжетов. Трактовки. Интерпретации. Толкования. Что происходит и как это понимать?! Утреннее шоу ""Формула смысла"" с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.

 

Смотрите онлайн Формула смысла с Дмитрием Куликовым (2 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Анатолий Шарий. Концлагеря от "либеральной оппозиции" 02.08.2021Утренний разворот. Саша и Таня 02.08.2021Дождь. Белорусские власти против бегуньи Тимановской. Приговор Соболь и Калви. Шульман 02.08.2021Формула смысла 02.08.2021Соловьёв LIVE. "Запад трясет от российских побед": Соловьев и Захарова - о драме на Олимпиаде-2020 01.08.2021Ганапольское. Итоги недели без Евгения Киселева 01.08.2021Политическая Россия. Киргизов и таджиков выдворяют, а азербайджанцев - нет. ПОЧЕМУ 01.08.2021Соловьёв LIVE. Огненный отдых в Турции. Коммунистические офшоры. Американец Доброхотов. Ретроградный Меркури 01.08.2021Армен Гаспарян. Зеленский в капкане Порошенко, Лукашенко защищает змагаров, слет эстонских ветеранов СС 01.08.2021Вести в 20:00 01.08.2021Время в 21:00 01.08.2021Воскресный вечер с Соловьевым 01.08.2021Николай Стариков. Уроки Первой мировой, госрегулирование цен и фейки про Китай 01.08.2021Политическая Россия. Если Армения хочет помощи от России, ей нужно стать не просто партнером 01.08.2021Еврозона 01.08.2021

Все ток-шоу