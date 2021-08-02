Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Утренний разворот. Саша и Таня 02.08.2021

  1. Главная
  2. Эхо Москвы
  3. Утренний разворот
Утренний разворот 02.08.2021. Саша и Таня
02.08.2021 30.07.2021 29.07.2021 28.07.2021 27.07.2021 26.07.2021 23.07.2021 22.07.2021 21.07.2021 20.07.2021
Еще

Утренний разворот - Саша и Таня (2 Августа 2021)

22 просмотра
1
0
Поделиться
Утренний разворот
Утренний разворот
Подписаться

Опубликовано: 2 Августа 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

Алексей Игоревич Ракша, независимый демограф

Игорь Алексеевич Николаев,  директор института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты»,

Тамара Натановна Эйдельман, историк, заслуженный учитель РФ, автор youtube-канала «Уроки истории с Тамарой Эйдельман»

 

Смотрите онлайн Утренний разворот Саша и Таня (2 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Анатолий Шарий. Концлагеря от "либеральной оппозиции" 02.08.2021Утренний разворот. Саша и Таня 02.08.2021Дождь. Белорусские власти против бегуньи Тимановской. Приговор Соболь и Калви. Шульман 02.08.2021Формула смысла 02.08.2021Соловьёв LIVE. "Запад трясет от российских побед": Соловьев и Захарова - о драме на Олимпиаде-2020 01.08.2021Ганапольское. Итоги недели без Евгения Киселева 01.08.2021Политическая Россия. Киргизов и таджиков выдворяют, а азербайджанцев - нет. ПОЧЕМУ 01.08.2021Соловьёв LIVE. Огненный отдых в Турции. Коммунистические офшоры. Американец Доброхотов. Ретроградный Меркури 01.08.2021Армен Гаспарян. Зеленский в капкане Порошенко, Лукашенко защищает змагаров, слет эстонских ветеранов СС 01.08.2021Вести в 20:00 01.08.2021Время в 21:00 01.08.2021Воскресный вечер с Соловьевым 01.08.2021Николай Стариков. Уроки Первой мировой, госрегулирование цен и фейки про Китай 01.08.2021Политическая Россия. Если Армения хочет помощи от России, ей нужно стать не просто партнером 01.08.2021Еврозона 01.08.2021

Все ток-шоу